Nebius conclut un accord sur les capacités d'IA avec Meta

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 mars - ** Les actions de la société néerlandaise Nebius Group NBIS.O augmentent de 14,2 % à 128,98 $ en pré-marché

** Co annonce un accord de 27 milliards de dollars sur les capacités d'IA avec Meta Platforms META.O

** Les actions de META sont en hausse de 2,7 % à 629,85 $ en pré-marché

** NBIS fournira 12 milliards de dollars de capacité dédiée sur plusieurs sites à partir de début 2027 dans le cadre de l'un des premiers déploiements à grande échelle de la plateforme de nouvelle génération Vera Rubin de Nvidia NVDA.O - NBIS

** META s'engage à acheter de la capacité de calcul supplémentaire disponible dans les prochains clusters NBIS jusqu'à un total de 15 milliards de dollars sur cinq ans

** Jusqu'à la dernière clôture, NBIS a augmenté de 34.9 % cette année; META a chuté d'environ 7 % cette année