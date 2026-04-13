Neat et Visa signent un partenariat pour les services d'assurances et d'assistances
information fournie par Zonebourse 13/04/2026 à 12:48
Les titulaires de cartes Visa pourront désormais accéder à de nouvelles fonctionnalités d'assurance, avec la possibilité de personnaliser les couvertures en fonction des besoins individuels des utilisateurs grâce à des analyses basées sur l'intelligence artificielle.
Le partenariat sera lancé en France couvrant plus de 25 millions de titulaires. Il sera ensuite progressivement déployé dans d'autres pays d'Europe.
"Cette collaboration vise à transformer radicalement la manière dont les titulaires de cartes interagissent avec leur assurance, en leur offrant des protections quotidiennes à forte valeur ajoutée avec le meilleur rapport couverture/prix" indique le groupe.
" À mesure que les attentes évoluent, nous nous engageons à offrir une protection plus simple, plus intuitive et plus fiable. Notre partenariat avec Neat répond à ce besoin par la combinaison des expertises assurantielle et technologique qui permet d'offrir une expérience client plus fluide et compétitive. " a déclaré Florence Mélique, vice-présidente senior du groupe Visa et Directrice Générale de la région France, Belgique et Luxembourg
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