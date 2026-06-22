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Nearfield Instruments, fabricant d'outils pour la fabrication de puces électroniques, lève 380 millions de dollars avec une valorisation de 1,6 milliard de dollars
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 12:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Nearfield Instruments, une entreprise basée aux Pays-Bas dont les machines permettent de mesurer les caractéristiques des semi-conducteurs de pointe, a annoncé lundi avoir levé 380 millions de dollars de nouveaux fonds, portant sa valorisation à 1,6 milliard de dollars.

Nearfield fabrique des appareils appelés microscopes à force atomique, capables de mesurer directement les caractéristiques de puces dont l’épaisseur n’est que de quelques atomes, en faisant glisser une sonde sur leur surface, à la manière d’une aiguille sur un disque vinyle.

Ces mesures sont effectuées à intervalles réguliers au cours des centaines d’étapes nécessaires à la fabrication d’une puce, afin de s’assurer que le processus de fabrication se déroule comme prévu. Ce domaine, appelé métrologie des semi-conducteurs, est dominé par KLA Corp KLAC.O .

Hamed Sadeghian, cofondateur et directeur général de Nearfield, a déclaré que ce financement servirait à développer les activités de fabrication et de support client dans un contexte d’essor de la fabrication de puces d’IA.

Il n’a pas souhaité citer de clients spécifiques, mais a précisé que les outils de Nearfield étaient déjà utilisés par des fabricants de puces de pointe.

“Nous sommes confrontés à une forte demande pour nos systèmes de la part de nos clients, et nous voulons y répondre”, a déclaré Sadeghian. “Cela implique d’augmenter la productivité de notre chaîne de production, d’accroître la capacité de production et de réduire les délais de livraison.”

Fidelity Management & Research Company a mené ce tour de table, aux côtés de Temasek, Innovation Industries, M&G, Invest-NL et Walden Catalyst Ventures, la société de capital-risque où Lip-Bu Tan, directeur général d'Intel

INTC.O , est l’un des associés gérants fondateurs.

Nearfield Instruments a indiqué que la Qatar Investment Authority avait participé à ce tour en tant que nouvel investisseur, aux côtés des investisseurs existants TNO Ventures et ING.

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