nCino augmente après des prévisions annuelles optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 août - ** Les actions de la plateforme de logiciels bancaires nCino NCNO.O augmentent de 5,6 % à 30,29 $ dans les échanges après les heures de bureau

** La société prévoit un chiffre d'affaires total pour l'exercice 2026 compris entre 585 et 589 millions de dollars, les analystes s'attendent à un chiffre d'affaires annuel de 581,5 millions de dollars - données compilées par LSEG

** La société prévoit un bénéfice ajusté pour l'exercice 2026 compris entre 77 cents et 80 cents par action, ce qui est supérieur aux estimations des analystes (71 cents par action)

** La société estime que le chiffre d'affaires du troisième trimestre se situera entre 146 et 148 millions de dollars et que le bénéfice ajusté par action se situera entre 20 et 21 cents par action, ce qui est supérieur aux estimations de 146,1 millions de dollars et de 19 cents par action, respectivement

** "Nous avons vu la demande des clients continuer à se renforcer au cours du deuxième trimestre, y compris pour des solutions plus récentes et sur nos marchés cibles" - directrice générale

** Le chiffre d'affaires et les bénéfices du deuxième trimestre dépassent également les attentes de Wall Street

** En incluant les mouvements de la séance, NCNO est en baisse de 14,6 % depuis le début de l'année