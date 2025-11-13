 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 263,35
+0,27%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

NBCUniversal lance une nouvelle chaîne de télévision sportive le 17 novembre
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 15:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

NBCUniversal, propriété de Comcast, lancera la chaîne câblée NBC Sports Network, ou NBCSN, le 17 novembre, a annoncé l'entreprise jeudi, avant sa scission prévue de la plupart des réseaux câblés.

De nombreux amateurs de sport comptent encore sur la télévision câblée traditionnelle pour une expérience partagée à des heures précises, alors même que l'industrie des médias est aux prises avec le passage des consommateurs aux plateformes de diffusion en continu.

Ce nouveau lancement renforce la stratégie linéaire de NBCUniversal, qui vise à exploiter les audiences de la télévision payante et à étendre la distribution de contenus sportifs.

Comcast est en train de se séparer de ses chaînes câblées NBCUniversal, y compris USA Network et CNBC, dans une nouvelle société appelée Versant au début de l' année prochaine.

La précédente itération de NBCSN a été fermée en 2021.

Le nouveau lancement, annoncé pour la première fois le mois dernier dans un accord de distribution à long terme entre NBCUniversal et YouTube TV, fait suite à des négociations visant à maintenir les émissions de NBC, telles que "Sunday Night Football", sur la plateforme.

La grille de programmation 24/7 de NBCSN comprendra des ligues et des événements majeurs tels que les matchs de la National Basketball Association, les matchs de football de la Premier League et les sports olympiques.

La société a déclaré que la nouvelle chaîne sera d'abord lancée pour tous les abonnés de YouTube TV et bientôt sur la plateforme Xfinity de Comcast.

Sport

Valeurs associées

COMCAST-A
28,1600 USD NASDAQ +0,97%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    Wall Street en baisse, prudence avant les indicateurs de l'après-"shutdown"
    information fournie par Reuters 13.11.2025 15:51 

    La Bourse de New York a ouvert en légère baisse jeudi, le soulagement avec la fin du "shutdown" aux Etats-Unis laissant place désormais à une certaine prudence avant la publication des premiers indicateurs officiels outre-Atlantique. Dans les premiers échanges, ... Lire la suite

  • Un champion d'Europe rebondit au Qatar
    Un champion d'Europe rebondit au Qatar
    information fournie par So Foot 13.11.2025 15:49 

    Après l’Arabie saoudite, il n’aura pas fait longue route. Libre depuis son départ de la sélection saoudienne l’an dernier, Roberto Mancini a enfin retrouvé un banc. À 60 ans, l’ancien sélectionneur de l’Italie a posé ses valises au Qatar, où il entraîne désormais ... Lire la suite

  • Disney a publié jeudi un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux prévisions des analystes, marqué par des performances en demi-teinte des films du groupe et la confirmation de l'essoufflement de la télévision traditionnelle ( AFP / Chris DELMAS )
    Disney déçoit côté cinéma et télévision, le titre souffre
    information fournie par AFP 13.11.2025 15:41 

    Disney a publié jeudi un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux prévisions des analystes, marqué par des performances en demi-teinte des films du groupe et la confirmation de l'essoufflement de la télévision traditionnelle. Les investisseurs ont immédiatement ... Lire la suite

  • Le contrat le plus court de la saison est décerné à Sheffield United
    Le contrat le plus court de la saison est décerné à Sheffield United
    information fournie par So Foot 13.11.2025 15:29 

    Bim, Bamford, Boum. Ancien joueur majeur de Leeds (16 buts lors du titre en Championship en 2020, 60 buts au total), Patrick Bamford n’avait plus de club depuis cet été. Hors des plans du coach Daniel Farke, il a pris la décision de rompre son contrat avant son ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank