NBCUniversal lance une nouvelle chaîne de télévision sportive le 17 novembre

NBCUniversal, propriété de Comcast, lancera la chaîne câblée NBC Sports Network, ou NBCSN, le 17 novembre, a annoncé l'entreprise jeudi, avant sa scission prévue de la plupart des réseaux câblés.

De nombreux amateurs de sport comptent encore sur la télévision câblée traditionnelle pour une expérience partagée à des heures précises, alors même que l'industrie des médias est aux prises avec le passage des consommateurs aux plateformes de diffusion en continu.

Ce nouveau lancement renforce la stratégie linéaire de NBCUniversal, qui vise à exploiter les audiences de la télévision payante et à étendre la distribution de contenus sportifs.

Comcast est en train de se séparer de ses chaînes câblées NBCUniversal, y compris USA Network et CNBC, dans une nouvelle société appelée Versant au début de l' année prochaine.

La précédente itération de NBCSN a été fermée en 2021.

Le nouveau lancement, annoncé pour la première fois le mois dernier dans un accord de distribution à long terme entre NBCUniversal et YouTube TV, fait suite à des négociations visant à maintenir les émissions de NBC, telles que "Sunday Night Football", sur la plateforme.

La grille de programmation 24/7 de NBCSN comprendra des ligues et des événements majeurs tels que les matchs de la National Basketball Association, les matchs de football de la Premier League et les sports olympiques.

La société a déclaré que la nouvelle chaîne sera d'abord lancée pour tous les abonnés de YouTube TV et bientôt sur la plateforme Xfinity de Comcast.