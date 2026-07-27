NBCUniversal conclut un accord pour proposer Peacock aux abonnés de YouTube Premium

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contenus de Peacock seront accessibles aux abonnés de YouTube Premium aux États-Unis à partir du début de l'année 2027

* YouTube Premium compte plus de 125 millions d'abonnés, contre 48 millions pour Peacock

* Cet accord prolonge également le contrat pluriannuel de YouTube TV pour la diffusion des programmes de NBC

par Dawn Chmielewski et Harshita Mary Varghese

NBCUniversal CMCSA.O et YouTube de Google GOOGL.O ont conclu un accord qui permettra aux abonnés de YouTube Premium aux États-Unis d’accéder au service de streaming Peacock, et qui prolonge également l’accord de distribution avec YouTube TV. Cet accord marque le plus important partenariat de distribution en gros de Peacock, rendant ses émissions originales, telles que "Love Island U.S.A.", et ses événements sportifs en direct, notamment les matchs de la NFL et de la NBA, accessibles à des millions d’abonnés YouTube Premium à partir du début de l’année 2027. Ce partenariat met en évidence la position dominante de YouTube à Hollywood. YouTube Premium, un service payant, compte plus de 125 millions d’abonnés dans le monde , éclipsant largement les 48 millions d’abonnés de Peacock aux États-Unis. Peacock vient tout juste de devenir rentable et tente de rattraper son retard sur Netflix, Hulu et Disney+. YouTube Premium propose un visionnage sans publicité et un accès à la musique pour 16,99 $ par mois.

Face au ralentissement de la croissance du nombre d’abonnés, les entreprises du secteur des médias s’appuient de plus en plus sur des offres groupées pour rendre leurs services plus attractifs, tout en répartissant les coûts d’acquisition de clients sur plusieurs offres. L'accord prolonge également le contrat de distribution pluriannuel visant à diffuser les chaînes de télévision de NBC sur YouTube TV, l'un des plus grands services de télévision payante aux États-Unis. Ce contrat avait été renouvelé pour la dernière fois en octobre 2025. NBCUniversal n'a pas souhaité dévoiler la durée du nouvel accord. Les discussions sur cet accord ont débuté il y a neuf mois lors d’une réunion entre Brian Roberts, président de Comcast, et Neal Mohan, directeur général de YouTube, selon une source proche du dossier.

YouTube s’est développé au-delà des contenus générés par les utilisateurs pour devenir un acteur majeur du streaming, détournant les audiences de la télévision traditionnelle et des services de vidéo par abonnement. YouTube domine l’audience télévisuelle, selon les classements Nielsen.