Nawal Ouzren (Sensorion) : "Notre position unique dans les thérapies géniques adaptées aux troubles de l’audition a fait la différence"

Nawal Ouzren, directrice générale de Sensorion. (crédit : Camille Lafon)

La biotech a annoncé hier une placement privé de 35 millions d'euros et l'arrivée d'un nouvel investisseur aux côtés de Sofinnova Partners et d'Invus : l'américain Redmile Group. Le point avec Nawal Ouzren, la directrice générale de Sensorion.

Boursorama : Vous venez d'annoncer hier soir un placement privé de 35 millions auprès d'investisseurs qualifiés. Qu'est-ce cela va changer pour Sensorion ?

Nawal Ouzren : Sur le plan comptable tout d'abord, cette opération vient renforcer significativement notre cash qui s'élevait à fin 2022 à un peu plus de 26 millions d'euros. Nous avions en mars dernier, lors de la publication de nos résultats annuels, prévenu nos actionnaires que nous pouvions financer nos opérations jusqu'à la fin de cette année. Il devenait donc important de trouver une solution et ce dans un contexte boursier difficile tant en Europe qu'aux Etats-Unis pour des sociétés comme Sensorion. Cependant, nous avions la chance de pouvoir compter sur l'engagement fort des fonds d'investissement Invus et Sofinnova Partners, présents dans notre capital depuis 2019. C'est chose faite avec d'une part le renouvellement de leur confiance (Invus et Sofinnova Partners mobilisent 17 millions d'euros) mais aussi avec l'arrivée de Redmile Group, un fonds américain très réputé dans les biotechnologies et plus spécifiquement dans le domaine des thérapies géniques. Nous ne pouvions rêver mieux comme partenaire. Selon de nombreux plusieurs observateurs, Redmile Group fait partie des très rares acteurs du financement à avoir une telle vision globale et une telle profondeur d'intervention dans ce domaine. C'est peut-être symbolique mais le fait que Sensorion représente leur plus gros investissement (18 millions d'euros, ndlr) dans une société française nous rend particulièrement. Cela témoigne enfin de leur confiance dans les programmes que nous menons, notamment dans le domaine très complexe des thérapies géniques. Au final, cette opération nous permet de conduire sereinement nos opérations jusqu'à la fin du Q3 2024 avec à nos côtés trois acteurs de premier rang qui détiennent au total la majorité du capital de l'entreprise.

Boursorama : Justement qu'est-ce qui a, selon vous, séduit Redmile ?

Nawal Ouzren : Je pense que notre position unique dans les thérapies géniques adaptées aux troubles de l'audition a fait la différence. Nous faisons partie des trois sociétés les plus avancées dans le monde dans ce domaine grâce à notre partenariat avec l'Institut Pasteur qui reste indéniablement une référence à l'international en termes de recherche. Si on regarde OTOF-GT (SENS-501), notre thérapie génique la plus avancée et qui dispose du statut « orphan drug » des deux côtés de l'Atlantique, son objectif médical est clair : il consiste à traiter les enfants nés avec une perte auditive causée par une déficience en otoferline. Cela concerne un peu plus de 1.000 nouveaux nés par an. Les données pré-cliniques déjà obtenues sur OTOF-GT soutiennent le potentiel d'une application clinique sûre et efficace. Et comme nous l'avons annoncé en juillet dernier, nous avons soumis en Europe et au Royaume-Uni nos premières demandes d'autorisation d'essai clinique pour initier une étude de phase I/II. Cette étude, dénommée Audiogene, entend évaluer la sécurité, la tolérance et l'efficacité de l'administration dans la cochlée d'OTOF-GT chez des jeunes enfants âgés de 6 à 31 mois. Cette population au sein de notre étude est importante, car nos concurrents qui mènent leurs études aux Etats-Unis, sont contraints de réaliser une première phase d'essai clinique chez des patients plus âgés (plus de 7 ans), lesquels ne sont pas les patients cibles. Sur ce point, nous serions susceptibles de prendre une certaine avance. Par ailleurs, notre deuxième programme en thérapie génique, GJB2T-GT, bien qu'encore «early stage», peut être considéré comme le «saint graal» dans notre spécialité puisqu'il vise à restaurer le gène (GCJB2), un gène identifié au sein de l'Institut Pasteur, responsable de 50% des surdités génétiques chez l'enfant. Tous ces éléments combinés (entrée prochaine en clinique, respect de notre calendrier, maîtrise dans la production de lots cliniques…) ont, me semble-t-il, convaincu Redmile de nous rejoindre dans l'aventure.

Boursorama : Vos programmes en thérapies géniques restent encore à un stade de développement assez précoce. Mais Sensorion, c'est aussi SENS-401, un candidat-médicament plus traditionnel développé dans plusieurs indications. Est-il encore stratégique au sein de votre pipeline ?

Nawal Ouzren : SENS-401 est plus que jamais d'actualité. Début juillet, nous avons dévoilé de nouvelles données d'efficacité de notre étude de phase 2a. Ces résultats complémentaires ont confirmé une meilleure préservation de l'audition chez tous les patients adultes traités. Cette étude, dont les résultats définitifs sont attendus au S1 2024 sont primordiaux. En s'adressant à une population ayant reçu un implant cochléaire, ils pourraient, en cas de succès, déboucher sur un partenariat avec l'australien Cochlear Ltd, leader mondial de ce type d'implants et financeur principal de cette étude. A plus court terme, sur la seconde moitié de cette année, nous devrions publier des résultats préliminaires de l'étude NOTOXIS qui évalue SENS-401 dans une seconde indication : l'ototoxicité induite par le cisplatine chez les patients souffrant d'un cancer. Cette indication représente, là aussi, un besoin médical non satisfait très important pour les patients et un marché estimé à plus de 500.000 patients en 2025 aux Etats-Unis et en Europe. Enfin, dans une troisième indication, celle de la perte auditive neurosensorielle soudaine (SSNHL), nous entendons explorer toutes les possibilités de partenariat. Le newsflow autour de SENS-401 est donc particulièrement fourni et nous entendons redonner à ce produit toute la valeur qu'il mérite. Lors de la publication de nos résultats semestriels en septembre prochain, nous aurons l'occasion de dresser une revue très complète de notre pipeline.