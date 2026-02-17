 Aller au contenu principal
Nawal Ouzren quitte la direction générale de Sensorion
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 08:20

Sensorion annonce que Nawal Ouzren, directrice générale et administratrice au conseil d'administration, quitte ses fonctions pour des raisons personnelles incompatibles avec l'exercice des fonctions de directrice générale.

Amit Munshi, actuellement président du conseil d'administration de Sensorion, prendra les fonctions de directeur général par intérim, et Nawal Ouzren assurera temporairement la transition en tant que consultante auprès de la société.

La société de biotechnologies, spécialisée dans les troubles de l'audition, précise que ce changement de direction prend effet immédiatement et que le conseil d'administration a initié la recherche d'un directeur général.

Valeurs associées

SENSORION
0,3250 EUR Euronext Paris -1,52%
