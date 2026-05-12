Navitas Semiconductor recule après l'annonce d'un projet d'émission d'actions de 125 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mai - ** Les actions de Navitas Semiconductor NVTS.O ont chuté de 9% à 20,62 $ mardi matin, alors que la société envisage de lever des fonds ** Lundi soir, la société a déclaré qu'elle pourrait vendre pour 125 millions de dollars d'actions dans le cadre d'une offre ATM (au marché), gérée par Craig-Hallum et UBS ** NVTS a l'intention d'utiliser le produit net pour son fonds de roulement et d'autres besoins généraux de l'entreprise, y compris d'éventuelles acquisitions, selon le document déposé auprès de la SEC

** La société, basée à Torrance, en Californie, conçoit des circuits intégrés de puissance à base de nitrure de gallium (GaN) et des dispositifs à base de carbure de silicium (SiC), en se concentrant sur les centres de données d'IA, les infrastructures énergétiques et de réseau, le calcul haute performance et l'électrification industrielle

** Avant l'offre, la société comptait environ 233,7 millions d'actions en circulation, pour une valeur boursière d'environ 5 milliards de dollars

** Malgré ce recul, l'action affiche une hausse de 190% depuis le début de l'année

** Sur les 9 analystes couvrant le titre, les recommandations se répartissent comme suit: 2 "achat fort" ou "achat", 6 "conserver" et 1 "vendre"; objectif de cours médian de 13,35 dollars, selon les données de LSEG