Navitas progresse après avoir dévoilé les progrès réalisés dans le domaine des puces destinées à l'infrastructure des centres de données de Nvidia

14 octobre - ** Les actions de la société de puces Navitas Semiconductor NVTS.O font un bond de 26,7% à 12,63 dollars avant le marché

** NVTS annonce des progrès dans le développement de puces pour permettre l'architecture d'alimentation 800 VDC du concepteur de puces Nvidia NVDA.O pour les plates-formes informatiques de l'usine d'IA de la prochaine génération

** L'architecture à courant continu de 800 volts présente plusieurs avantages, notamment l'amélioration de l'efficacité et de l'évolutivité, et la réduction de l'utilisation du cuivre - NVTS

** Jusqu'à sa dernière clôture, l'action a plus que doublé cette année