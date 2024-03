Navettes autonomes: Gama (ex-Navya) se relance avec son repreneur japonais

( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Le spécialiste français des navettes autonomes Gama (ex-Navya) se relance après son redressement en s'appuyant notamment sur les navettes en site fermé, a indiqué jeudi son PDG Jean-Claude Bailly.

Le constructeur de véhicules logistiques Gaussin, qui avait sauvé l'entreprise en redressement en avril 2023, est en train de céder ses parts au groupe japonais Macnica, spécialiste des semi-conducteurs et déjà actionnaire principal, a confirmé M. Bailly à l'AFP, en marge du salon de la mobilité Autonomy à Paris.

La société basée à Villeurbanne (Rhône) et à La Défense prévoit de miser à court terme sur le déploiement de véhicules en site fermé (dépôts, aéroports), pour le transport de marchandises comme de passagers.

"Navya était rentré dans un tunnel technologique en se déconnectant de ce qu'on pouvait faire aujourd'hui", a souligné M. Bailly. "On a un actionnaire solide mais on veut générer du chiffre chaque fois qu'on déploie une navette".

Gama compte également sur le pays de son nouveau propriétaire, avec 20 livraisons de navettes prévues au Japon en 2024, sur une centaine de livraisons prévues "à court terme".

L'entreprise espère également se développer aux Etats-Unis et au Moyen-Orient, alors qu'en Europe "on a globalement tendance à être plus frileux sur les expérimentations", a souligne M. Bailly.

Sur route ouverte, la mobilité autonome (de niveau "L4") représente un marché important mais à plus long terme. "Notre stratégie est d'avancer en mettant en œuvre des solutions, de déployer des navettes, puis de progresser en termes de performance", a expliqué le PDG de Gama.

Après une vague de départs liée à la liquidation, l'entreprise a recommencé à recruter, dans l'ingénierie comme dans le support clients, et prévoit de compter 175 salariés fin 2024.