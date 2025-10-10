Navan, entreprise spécialisée dans les technologies du voyage, souhaite lever jusqu'à 960 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

La société Navan, spécialisée dans les voyages d'affaires et les notes de frais, a déclaré vendredi qu'elle visait à lever jusqu'à 960 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.