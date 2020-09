Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Navalny poste une photo de lui assis sur son lit d'hôpital Reuters • 15/09/2020 à 12:24









MOSCOU, 15 septembre (Reuters) - L'opposant russe Alexeï Navalny, victime d'une tentative d'empoisonnement le mois dernier selon l'Allemagne, où il est soigné, a partagé mardi sur les réseaux sociaux une photo https://www.instagram.com/navalny/?hl=fr de lui assis sur son lit d'hôpital et entouré de sa famille. "Salut, c'est Navalny. Vous me manquez tous", a écrit l'opposant numéro un à Vladimir Poutine en commentaire de cette image postée sur Instagram, où il compte 1,7 million d'abonnés. "Je ne peux toujours pas faire grand-chose mais hier, j'ai pu respirer toute la journée seul sans assistance", a-t-il ajouté. L'Allemagne a annoncé au début du mois que les examens médicaux pratiqués sur Alexeï Navalny prouvaient qu'il a été empoisonné par un produit de la famille du Novitchok. La France a annoncé lundi être parvenue à la même conclusion sur la base de ses propres analyses et Emmanuel Macron a dénoncé une "tentative d'assassinat". Les deux pays réclament des explications à Moscou, qui met en doute la thèse de l'empoisonnement. Interrogé mardi à ce sujet, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a réaffirmé que la Russie était prête à faire la lumière sur cette affaire mais qu'elle avait besoin pour cela d'avoir accès à des informations détenues par l'Allemagne. Alexeï Navalny a été victime d'un malaise le 20 août à bord d'un avion entre la Sibérie et Moscou après avoir bu du thé à l'aéroport. Hospitalisé dans un premier temps à Omsk, en Sibérie, il a été transféré le 22 août en Allemagne. (Alexander Marrow et Katya Golubkova; version française Jean-Stéphane Brosse)

