Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Navalny-L'Otan appelle la Russie à coopérer avec l'OIAC Reuters • 04/09/2020 à 13:43









BRUXELLES, 4 septembre (Reuters) - La Russie doit coopérer à une enquête impartiale dirigée par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) sur l'empoisonnement présumé de l'opposant Alexeï Navalny, a déclaré vendredi le secrétaire général de l'Otan. "Toute utilisation d'armes chimiques est la preuve d'un mépris total envers les vies humaines et constitue une violation inacceptable des normes internationales", a dit Jens Stoltenberg à l'issue d'une réunion des ambassadeurs des pays membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique-Nord. "Les alliés de l'Otan ont convenu que la Russie devait aujourd'hui répondre à des questions graves. Elle doit répondre, le gouvernement russe doit pleinement coopérer avec l'OIAC à une enquête internationale impartiale", a-t-il ajouté. Le gouvernement allemand a déclaré mercredi détenir la preuve que Navalny, hospitalisé à Berlin après un grave malaise en Russie, avait été empoisonné par un produit de la famille du Novitchok, déjà utilisé contre l'ancien espion russe Sergueï Skripal en 2018 en Grande-Bretagne. L'OIAC a fait part jeudi de ses "graves préoccupations". Le pouvoir russe réfute catégoriquement ces accusations. (John Chalmers et Philip Blenkinsop; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.