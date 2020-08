Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Navalny doit être protégé, estime le gouvernement allemand Reuters • 24/08/2020 à 12:21









BERLIN, 24 août (Reuters) - L'opposant russe Alexeï Navalny doit bénéficier d'une protection personnelle dans la mesure où il a peut-être été victime d'un empoisonnement, a annoncé lundi un porte-parole du gouvernement allemand. "Parce qu'il existe une certaine probabilité d'une tentative d'empoisonnement, une protection est nécessaire", a déclaré Steffen Seibert lors d'un point de presse. L'opposant a été hospitalisé jeudi dans un état grave à Omsk, en Sibérie, puis transféré le surlendemain à Berlin. Ses partisans affirment qu'il a été empoisonné, ce dont les médecins russes chargés de son cas disent n'avoir trouvé aucune trace. (Andreas Rinke, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

