Navalny accuse Poutine d'avoir commandité une tentative d'empoisonnement

BERLIN, 1er octobre (Reuters) - L'opposant russe Alexeï Navalny a déclaré à un magazine allemand que le président russe Vladimir Poutine était à l'origine de ce que l'Allemagne a décrit comme une tentative d'empoisonnement, et il a assuré ne pas avoir peur. "J'affirme que Poutine est derrière ce crime et je n'ai pas d'autres versions de ce qui s'est passé", a-t-il dit à Der Spiegel, selon l'extrait d'un entretien devant être publié jeudi. Navalny a quitté la semaine dernière l'hôpital de Berlin dans lequel il a été soigné après avoir été pris d'un malaise en août lors d'un vol entre la Sibérie et Moscou. (Michelle Adair; version française Jean Terzian)

