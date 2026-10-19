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Naval Group franchit une nouvelle étape avec le sous-marin nucléaire d'attaque Rubis
information fournie par Zonebourse 19/10/2026 à 09:55

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Le groupe naval français, détenu par l'Etat français (62,25%) et Thales (35%) a transféré, le 16 octobre, le sous-marin nucléaire d'attaque (SNA) Rubis sur son dispositif de mise à l'eau. Il s'agit du cinquième des six bâtiments de classe Suffren prévus dans le cadre du programme Barracuda.

Naval Group va poursuivre les travaux d'achèvement du sous-marin, avant une série d'essais à quai puis en mer, en vue de sa livraison à la Marine nationale.

Piloté par la Direction générale de l'armement (DGA), en partenariat avec le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) pour les chaufferies nucléaires, le programme Barracuda prévoit la livraison de six sous-marins d'ici 2030. Quatre ont déjà été livrés entre novembre 2020 et juin 2026.

Ce programme mobilise actuellement 3 000 personnes, dont environ 800 sous-traitants de Naval Group, ainsi que de nombreux partenaires industriels, notamment TechnicAtome.

Ce matin, le titre Thales recule de 2,9% à la Bourse de Paris, autour des 227 euros.

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