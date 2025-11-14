Nauticus Robotics chute suite à sa perte au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 novembre - ** L'entreprise de robotique marine Nauticus Robotics KITT.O a perdu près de 4,5 % à environ 1,36 $ dans les premiers échanges

** La société basée à Webster, au Texas, affiche une perte plus importante au troisième trimestre, en raison de charges non monétaires liées aux changements de la juste valeur des bons de souscription d'actions et des débentures de novembre 2024

** La perte nette ajustée du troisième trimestre s'élève à 6,8 millions de dollars, contre 6,4 millions de dollars il y a un an

** Cependant, le chiffre d'affaires du troisième trimestre a augmenté à 1,98 million de dollars, contre 0,37 million de dollars l'année précédente, en raison de la demande croissante et de l'acquisition de la société de robotique sous-marine Sea Trepid, qui permet l'accès à des véhicules télécommandés

** La base de clients pour les ventes de logiciels devrait s'élargir en 2026

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont baissé de 90,3 % depuis le début de l'année