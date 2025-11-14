 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 169,50
-0,84%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nauticus Robotics chute suite à sa perte au troisième trimestre
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 16:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 novembre - ** L'entreprise de robotique marine Nauticus Robotics KITT.O a perdu près de 4,5 % à environ 1,36 $ dans les premiers échanges

** La société basée à Webster, au Texas, affiche une perte plus importante au troisième trimestre, en raison de charges non monétaires liées aux changements de la juste valeur des bons de souscription d'actions et des débentures de novembre 2024

** La perte nette ajustée du troisième trimestre s'élève à 6,8 millions de dollars, contre 6,4 millions de dollars il y a un an

** Cependant, le chiffre d'affaires du troisième trimestre a augmenté à 1,98 million de dollars, contre 0,37 million de dollars l'année précédente, en raison de la demande croissante et de l'acquisition de la société de robotique sous-marine Sea Trepid, qui permet l'accès à des véhicules télécommandés

** La base de clients pour les ventes de logiciels devrait s'élargir en 2026

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont baissé de 90,3 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

NAUTICUS ROBTCS
1,3650 USD NASDAQ -4,55%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank