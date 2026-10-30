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NatWest déçoit au troisième trimestre et chute à Londres
information fournie par Boursorama avec AFP 30/10/2026 à 11:35

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( AFP / HENRY NICHOLLS )

( AFP / HENRY NICHOLLS )

La banque britannique NatWest a annoncé vendredi un recul de 4,1 % de son bénéfice net au troisième trimestre, à 1,53 milliard de livres, et voit son titre chuter de plus de 8 % à la Bourse de Londres.

Cette baisse du bénéfice s'explique, selon ses comptes, par une hausse de 81 % des charges pour risque de crédit, à 277 millions de livres, ainsi que par une augmentation de 21,5 % de la charge fiscale, à 610 millions de livres.

Ce recul contraste avec la hausse des bénéfices nets de ses concurrentes britanniques : Lloyds a annoncé jeudi une progression de 120 % sur un an au troisième trimestre, contre 45,5 % pour HSBC et 13 % pour Barclays.

La progression des bénéfices de Lloyds et d'HSBC bénéficie toutefois d'une comparaison favorable avec l'an dernier, lorsque leurs résultats avaient été pénalisés par d'importantes charges exceptionnelles.

Le directeur général de NatWest, Paul Thwaite, salue néanmoins dans un communiqué une "solide performance", portée par "une croissance généralisée" de l'activité.

Les revenus de la banque, qui confirme ses objectifs annuels, ont augmenté de 7,1 %, à 4,64 milliards de livres.

NatWest perdait cependant 8,63 % à la Bourse de Londres peu avant 10h00 GMT.

Ces résultats interviennent alors que l'exécutif britannique a annoncé cette semaine une hausse temporaire de la surtaxe sur les bénéfices bancaires pour financer des aides aux factures d'énergie, moins importante toutefois que ne le redoutait le secteur.

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