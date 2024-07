Natwest: bénéfice semestriel en baisse, pressions sur les marges

La banque britannique Natwest a annoncé vendredi un bénéfice net en recul de 8,7% sur un an à 2,1 milliards de livres (2,5 milliards d'euros), faisant notamment état de "pression sur les marges" dans l'immobilier.

Le résultat a été pénalisé par "la pression sur les marges des crédits immobiliers", et le fait que "les clients se sont tournés" davantage vers des comptes aux intérêts plus élevés, a indiqué la banque dans un communiqué.

Mais après un premier trimestre marqué par une forte concurrence dans les prêts immobiliers et les dépôts au Royaume-Uni, la situation s'est toutefois améliorée entre avril et juin, avec un bénéfice net trimestriel en hausse de 15,8% sur un an à 1,2 milliard de livres.

Le chiffre d'affaires au premier semestre a baissé de 7,7% à 7,1 milliards de livres tandis que les coûts d'exploitation ont progressé de 3,6% à 4,1 milliards de livres - mais ils ont baissé entre le premier et le deuxième trimestre.

"Nous avons réalisé de bons progrès dans la mise en œuvre de nos priorités stratégiques, en prenant des mesures décisives pour développer et simplifier nos activités et pour gérer notre capital et nos coûts plus efficacement", a noté le directeur général Paul Thwaite, cité dans le communiqué.

Natwest a par ailleurs annoncé vendredi l'acquisition d'un portefeuille de prêts immobiliers au Royaume-Uni pour 2,5 milliards de livres auprès de sa concurrente Metro Bank, qui cherchait à s'en délester dans la foulée d'un plan de financement annoncé l'an dernier.

La transaction fera passer environ 10.000 comptes clients dans le giron de Natwest mais ces derniers continueront d'être gérés par Metro Bank "conformément aux accords" signés entre les établissements, a précisé Natwest dans un communiqué séparé.

Autrefois tentaculaire et symbole des excès de la finance, l'ex-Royal Bank of Scotland, désormais Natwest, avait été sauvée de la faillite par l’État lors de la crise financière de 2008. Londres a détenu jusqu'à 84% du capital.

Le gouvernement britannique a depuis régulièrement réduit sa participation, qui est aujourd'hui de moins de 20%.

Natwest a aussi entrepris depuis une cure d'amaigrissement spectaculaire et un recentrage sur la banque de détail et auprès des entreprises au Royaume-Uni.

NatWest avait ainsi annoncé le mois dernier reprendre une partie de l'activité bancaire de la deuxième chaîne de supermarchés du pays Sainsbury's.