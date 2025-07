NatWest: bénéfice et prévisions améliorés après avoir tourné la page de la crise de 2008

La banque britannique NatWest, qui a tourné au deuxième trimestre la page de la crise financière de 2008 avec la vente par le gouvernement britannique de ses dernières parts, a publié vendredi un bénéfice net en hausse sur la période et améliore ses prévisions annuelles.

( AFP / BEN STANSALL )

Le gouvernement britannique a vendu en mai ses dernières actions dans le groupe NatWest (ex-Royal Bank of Scotland, RBS) qu'il avait sauvée de la faillite en pleine crise financière, une opération devenue symbole à l'époque des excès de la finance.

"Après être revenue à un actionnariat entièrement privé au deuxième trimestre 2025, NatWest Group est bien placé pour intensifier ses efforts et jouer son rôle dans le soutien de la croissance économique à travers le Royaume-Uni", a affirmé le directeur général Paul Thwaite dans un communiqué.

La banque a vu son bénéfice net part du groupe progresser de 4,7% à 1,24 milliard de livres (1,42 milliard d'euros) au deuxième trimestre. Sur les six premiers mois de l'année, la progression est plus forte, de 18,5% à 2,49 milliards de livres.

"Le tableau général est positif. Les emprunteurs sont solides, les prêts et les dépôts augmentent et les coûts sont maîtrisés", résume Matt Britzman, analyste chez Hargreaves Lansdown.

La banque en profite pour revoir à la hausse ses prévisions de résultats annuels, augmenter son dividende sur le semestre et annoncer un programme de rachat d'actions de 750 millions de livres (860 millions d'euros).

Son action à la Bourse de Londres progressait de 1,56% à 509,40 pence vers 08H00 GMT, dans un marché en baisse.

"Les perspectives sont bonnes, le retour à un capital privé offrant à la banque une plus grande autonomie et davantage d'options stratégiques, comme de potentielles acquisitions qui n'étaient pas envisageables auparavant", selon Max Harper, analyste chez Third Bridge.

Entre 2008 et 2009, l'Etat britannique avait mobilisé 45,5 milliards de livres (52,2 milliards d'euros) pour nationaliser la Royal Bank of Scotland, géant bancaire présent alors dans plus de 50 pays. Il avait ainsi détenu jusqu'à 84,4% du capital du groupe.

En mars 2022, le gouvernement était repassé sous les 50%, cédant le contrôle de l'établissement, et depuis son retour au pouvoir en juillet 2024, le gouvernement travailliste avait poursuivi le désengagement de l'Etat.

Rebaptisé NatWest en 2020, le groupe a entrepris ces dernières années une cure d'amaigrissement et un recentrage sur la banque de détail et auprès des entreprises au Royaume-Uni.