Naturgy place 3,5% de son propre capital
information fournie par Zonebourse 07/10/2025 à 13:37

Naturgy a vendu environ 3,5% de son capital sur le marché via un placement accéléré afin d'augmenter son flottant et de favoriser son entrée dans les indices MSCI, a annoncé mardi le groupe espagnol.

Cotée à Madrid et membre de l'IBEX 35, l'entreprise a levé 883 millions d'euros au prix de 25,90 euros par action, ramenant sa participation propre à moins de 1%.

Cette opération porte le flottant (la part d'actions disponibles à la négociation) à environ 18,7%, précise Naturgy. Le reste du capital est réparti entre de gros investisseurs institutionnels (Fonds de pension de Barcelone, CVC, GIC et IFM Investors).

Le prix correspond à celui proposé en février pour le rachat de près de 2,5 milliards d'euros d'actions, ensuite revendues sur le marché. Lundi, le titre a clôturé à 26,94 euros.

Valeurs associées

NATURGY GRP
25,9600 EUR Sibe -3,85%
