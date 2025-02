Naturgy: le bénéfice de 2024 plombé par la faiblesse des cours du gaz

Cette photo montre le parc solaire photovoltaïque Picon I, un projet d'énergie solaire photovoltaïque de 50 MW détenu et développé par la société espagnole Naturgy à Porzuna, dans la région de Castille-La Manche, le 6 juillet 2023. ( AFP / OSCAR DEL POZO )

Le groupe énergétique espagnol Naturgy a vu son bénéfice net reculer de 4,3% l'an dernier, en raison notamment de la faiblesse des cours du gaz, dans un contexte de rumeurs persistantes sur une réorganisation de son actionnariat.

L'ex-Gas Natural Fenosa, rebaptisé Naturgy en 2018, a dégagé 1,90 milliard d'euros de bénéfices net sur l'ensemble de l'année 2024, contre 1,99 milliard en 2023, selon les résultats communiqués jeudi par l'entreprise.

Ce résultat est toutefois légèrement supérieur aux attentes du groupe espagnol, qui avait confirmé à l'automne ses objectifs financiers, prévoyant un bénéfice net de 1,8 milliard d'euros et un Ebitda (excédent brut d'exploitation) de 5,3 milliards d'euros (5,37 milliards enregistrés en 2024 finalement).

Naturgy a été touché comme ses principaux concurrents par le cours du gaz européen, faible durant une majeure partie de l'année 2024, surtout en comparaison des années précédentes marquées par l'invasion russe en Ukraine.

"Les bons résultats de l'année 2024 reflètent l'engagement, la qualité professionnelle et la bonne performance de toute l'équipe de Naturgy pour répondre aux grands défis auxquels le secteur de l'énergie est confronté", s'est toutefois félicité Francisco Reynés, président du groupe espagnol.

Le géant espagnol - qui gère conjointement avec le groupe Sonatrach le gazoduc Medgaz reliant l'Espagne aux champs de gaz algérien - a également annoncé jeudi le lancement d'un nouveau plan stratégique 2025-2027, prévoyant notamment une hausse de 10% de ses investissements, à 6,4 milliards d'euros, et qui seront concentrés à 75% en Espagne.

Sur cette période, le groupe anticipe un résultat net moyen autour de 1,90 milliard d'euros chaque année.

Ces résultats surviennent alors que l'énergéticien, dont le principal actionnaire est Criteria Caixa et qui a annoncé jeudi qu'il allait proposer à ses actionnaires un programme de rachat d'actions pour augmenter son flottant, fait l'objet de rumeurs persistantes depuis l'échec des négociations engagées avec le géant émirati Taqa.

Le groupe spécialisé dans l'exploration gazière et pétrolière souhaitait racheter plus de 40% de l'énergéticien aux fonds d'investissement CVC et GIP dans le cadre d'une OPA. Mais il a renoncé à cette opération en juin 2024.

Selon des médias espagnols, Taqa reste cependant intéressé par le groupe espagnol. Le fonds de pension australien IFM, qui possède déjà 15% de Naturgy, pourrait quant à lui vouloir accroître sa participation.

Interrogée dimanche par le quotidien El Pais, la ministre de la Transition écologique Sara Aagesen a plaidé pour la mise en place d'une stratégie de "long terme" pour le premier fournisseur de gaz espagnol.

"Je ne peux pas donner de nom" mais "ce que je peux dire", c'est qu'il faut "des partenaires souhaitant investir sur le long terme" dans l'entreprise, a insisté la ministre, en écartant par ailleurs toute entrée de l'Etat espagnol au capital du groupe énergétique.