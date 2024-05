Nature Medicine souligne une amélioration significative de la fonction des mains et des bras après une lésion de la moelle épinière grâce à ONWARD® ARC-EX® Therapy

ARC Therapy™ s'est révélée sûre et efficace dans une étude pivot mondiale*.

90 % des participants ont amélioré soit la force, soit la fonction des membres supérieurs*.

L'amélioration a été démontrée chez des participants jusqu'à 34 ans après leur lésion de la moelle épinière*.

87 % des participants ont également signalé une amélioration de leur qualité de vie globale*



EINDHOVEN, Pays-Bas, 20 mai 2024 - ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD), société de technologie médicale à l’origine de thérapies* innovantes pour restaurer le mouvement, la fonction et l’indépendance chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière (SCI), annonce aujourd'hui la publication des résultats de l'étude pivot mondiale Up-LIFT dans Nature Medicine.

L'étude a atteint tous les critères de sécurité et d'efficacité primaires, et la thérapie ARC-EX a démontré des améliorations significatives de la force, de la fonction et de la sensation des membres supérieurs chez des personnes atteintes de tétraplégie chronique due à une lésion de la moelle épinière cervicale.



Retrouvez l'intégralité du communiqué ci-dessous :



