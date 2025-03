Natixis Wealth Management étoffe sa direction commerciale

(AOF) - Natixis Wealth Management renforce sa direction commerciale avec les nominations d’Augustin Raillard et d’Alexandre Weis en tant que banquiers privés. Raphaël Saier devient directeur général adjoint de Massena Partners, sa société de gestion dédiée au conseil des groupes familiaux privés et family offices, principalement en private equity. Natixis Wealth Management nomme parallèlement Sophie Giraud-Marchan au poste de directrice de l’ingénierie patrimoniale.

Augustin Raillard et Alexandre Weis viennent renforcer les équipes organisées selon une approche sectorielle conçue pour apporter les réponses les mieux adaptées aux clients dans leurs domaines d'activités spécifiques telles que la tech, l'industrie et l'ingénierie, l'hôtellerie ou le tourisme . Ils travaillent en collaboration étroite avec l'équipe des ingénieurs patrimoniaux, que Sophie Giraud-Marchan dirigera après y avoir travaillé pendant près de 10 ans.

“ Ces nominations sont en droite ligne avec notre plan stratégique dévoilé en novembre dernier 'Rise', et viennent servir nos ambitions de développement en gestion de fortune ", indique Audrey Koenig, directrice générale de Natixis Wealth Management. " Le renforcement de nos équipes de banquiers privés, qui s'appuient au quotidien sur les experts patrimoniaux et les gérants de portefeuille est capital, car il nous permet de répondre toujours plus finement à l'évolution des besoins de nos clients ".