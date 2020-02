Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Natixis vend 29,5% du capital de Coface à Arch Capital Reuters • 25/02/2020 à 09:20









NATIXIS VEND 29,5% DU CAPITAL DE COFACE À ARCH CAPITAL PARIS (Reuters) - La banque française Natixis a annoncé mardi la vente de 29,5% du capital de l'assureur-crédit Coface au groupe américain Arch Capital, pour un montant évalué à environ 480 millions d'euros. Natixis, quatrième plus grande banque française par la capitalisation boursière, a précisé avoir cédé cette participation au prix de 10,70 euros par action, ce qui représente une décote d'environ 6% par rapport au cours de clôture de Coface lundi (11,38 euros). La filiale cotée du groupe bancaire mutualiste BPCE conservera 12,2% de Coface à l'issue de la transaction, qui libérera environ 35 points de base de ratio CET1 mais entraînera également une dépréciation de goodwill d'environ 100 millions d'euros au premier trimestre 2020. "Suite à la réalisation de la transaction, Natixis continuera à distribuer à ses actionnaires l'intégralité du capital excédentaire par rapport à sa cible de CET1, que ce soit via le dividende ordinaire ou d'autres modalités", a déclaré la banque dans un communiqué. L'annonce de cette cession intervient alors que Coface, dont l'activité principale consiste à assurer les entreprises contre les impayés, a annoncé relever l'intégralité de ses objectifs financiers. Natixis ne sera plus représentée au conseil d'administration de Coface. La banque a procédé en 2014 à l'introduction en Bourse de Coface, cédant à l'époque un peu moins de 60% des parts de la société. En juillet dernier, des sources avaient rapporté que le fonds d'investissement Apollo Global Management avait contacté Coface en vue de faire une offre sur l'assureur-crédit. (Sudir Kar-Gupta et Benoît Van Overstraeten, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées COFACE Euronext Paris +1.58% NATIXIS Euronext Paris -0.38% ARCH CAP GRP NASDAQ -3.12%