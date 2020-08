Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Natixis soutient la suspension pour 4 semaines de 8 fonds de H2O Reuters • 28/08/2020 à 19:56









PARIS, 28 août (Reuters) - Natixis CNAT.PA a déclaré vendredi soutenir la décision de sa filiale H2O Asset Management de suspendre pour quatre semaines huit de ses fonds. Cette suspension, explique la banque dans un communiqué, vise à "cantonner les titres privés et permettre aux investisseurs de retrouver la liquidité sur la part des actifs liquides". Les 16 autres fonds gérés par H2O restent ouverts aux souscriptions et aux rachats, précise Natixis, ajoutant que la suspension n'a pas d'impact financier sur son bilan et son compte de résultat. (Marc Angrand)

Valeurs associées NATIXIS Euronext Paris +1.74%