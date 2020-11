Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Natixis sous les attentes au T3, va sortir du capital de H2O Reuters • 05/11/2020 à 17:43









PARIS, 5 novembre (Reuters) - Natixis CNAT.PA a fait état jeudi de résultats sous les attentes au troisième trimestre et a annoncé vouloir sortir du capital de sa filiale de gestion H2O dont la banque détient 50,01% du capital. La filiale cotée du groupe mutualiste BPCE indique dans un communiqué que des discussions ont été engagées en vue d'une cession "graduelle" de la participation de Natixis Investment Managers dans H2O. Au troisième trimestre, la banque a vu son résultat net chuter de 91% à 39 millions d'euros. Son coût du risque a été multiplié par trois. Ses revenus ont de leur côté reculé de 16% à 1.762 millions d'euros sur le trimestre, là où les analystes attendaient 1.806 millions d'euros, d'après le consensus I/B/E/S de Refinitiv. (Maya Nikolaeva et Matthieu Protard, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées NATIXIS Euronext Paris +3.89%