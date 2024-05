Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Natixis: signature d'un protocole d'accord avec HSBC information fournie par Cercle Finance • 14/05/2024 à 19:01









(CercleFinance.com) - Natixis Interépargne, l'un des leaders du marché de l'épargne salariale et retraite en France, annonce la signature d'un protocole d'accord avec HSBC, en vue d'acquérir le teneur de compte HSBC Epargne Entreprise (HEE), 9e acteur français.



Cette acquisition serait complétée d'un contrat de commercialisation et de services entre HSBC Global Asset Management (France) et Natixis Interépargne.



Natixis Interépargne deviendrait ainsi le teneur de compte des clients de HEE - 9e acteur français du secteur de l'épargne salariale par le nombre de comptes - permettant à ces derniers et à leurs 210 000 épargnants de bénéficier des prestations et services de la plateforme de Natixis Interépargne.



Philippe Setbon, directeur général de Natixis Investment Managers, en charge de la gestion d'actifs et de fortune des métiers mondiaux du Groupe BPCE, déclare : ' Ce projet d'acquisition d'envergure permettra à Natixis Interépargne d'accentuer son leadership et celui du Groupe BPCE en épargne salariale et retraite, dans un marché en plein essor. L'expertise et la qualité de service de Natixis Interépargne sont des atouts majeurs qui sauront apporter toute satisfaction aux clients qui vont accéder à nos services '.



Damien Cléris, directeur général de Natixis Interépargne, ajoute : ' Ce projet montre la capacité de Natixis Interépargne à saisir les opportunités de croissance externe pour accélérer son développement et nouer des partenariats de distribution et de services, permettant à d'autres acteurs de s'appuyer sur une offre reconnue, un service client éprouvé et une capacité d'innovation pour accompagner les clients '.





