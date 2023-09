Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Natixis: nouveau CIO chez Natixis Wealth Management information fournie par Cercle Finance • 18/09/2023 à 10:30









(CercleFinance.com) - Natixis Wealth Management annonce la nomination de Benoît Peloille au poste de Chief Investment Officer (CIO).



Depuis le 1er septembre, Benoît Peloille a pour mission d'élaborer la stratégie d'allocation du métier Wealth Management en France et au Luxembourg.



La création de cette fonction s'inscrit dans la continuité de la transformation engagée par Natixis Wealth Management depuis 2021, pour développer une stratégie de gestion différenciante à l'attention des entrepreneurs et cadres dirigeants français et internationaux.



' L'arrivée de Benoît Peloille est synonyme d'une nouvelle orientation de notre politique d'investissement, destinée à renforcer notre proposition de valeur pour nos clients. C'est le signe d'une mutation profonde de notre ADN de banquier privé, qui marque notre volonté de concevoir une stratégie de gestion globale, résolument orientée vers les entrepreneurs ' déclare Audrey Koenig, Directrice générale de Natixis Wealth Management.







