Natixis: nomination à la direction financière

(CercleFinance.com) - Natixis Investment Managers (Natixis IM)annonce la nomination deCécile Marianiau poste Head of Global Financial Institutions & Global Consultants - International.



Basée à Londres,CécileMarianisera directement rattachéeà Fabrice Chemouny, Directeurde ladistribution internationale. Elle devientun membrecléde l'équipe de directiondudéveloppement international de Natixis IM.



Dans sesnouvelles fonctions,Cécile Mariani travaillera en étroite collaboration avec MattColdren,DirecteurdesInstitutionsFinancièresde Natixis IM aux États-Unis, pour proposerdessolutions d'investissement personnalisées aux institutions financières du monde entier.







