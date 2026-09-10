Natixis Investment Managers crée une équipe d'investissement à Sydney

(Zonebourse.com) - Mirova, affilié de Natixis Investment Managers (Natixis IM) spécialisé dans l'investissement durable, annonce aujourd'hui la création, au sein de Natixis IM Australia, d'une équipe dédiée aux actifs privés. L'objectif est d'accompagner la poursuite du développement des activités infrastructures de transition énergétique de Mirova en Australie.

L'Australie est devenue une destination clé pour les investissements de Mirova dans la transition énergétique, grâce à ses ressources en énergies renouvelables, à son portefeuille croissant de projets d'infrastructures, à un environnement réglementaire favorable et à l'augmentation de la demande de capitaux privés pour financer la transition vers une économie bas carbone.

Cette initiative renforce les capacités d'investissement de Natixis IM en Australie et reflète l'importance croissante de ce marché pour les stratégies d'infrastructures de transition énergétique de Mirova. L'Australie offre une diversification géographique tout en présentant un profil risque-rendement comparable à celui des marchés européens.

Mirova a renforcé sa présence dans la région depuis son hub Asie-Pacifique à Singapour. Avec plus de 700 millions de dollars australiens, soit 450 millions d'euros, déjà investis en Australie et en Nouvelle-Zélande, notamment dans l'entreprise d'énergie propre TagEnergy, le spécialiste des infrastructures de recharge pour véhicules électriques JET Charge et la société d'énergies renouvelables Yanara Australia, la création de cette équipe basée à Sydney témoigne de l'engagement croissant de Mirova dans la région et de sa confiance dans les importantes opportunités offertes par la transition énergétique.

La nouvelle équipe de Sydney sera, dans un premier temps, composée de trois professionnels : un investment director, un investment manager et un investment analyst. Elle se concentrera sur l'origination, l'évaluation et l'accompagnement des investissements de la plateforme d'infrastructures de transition énergétique de Mirova, tout en contribuant à renforcer les relations avec les investisseurs, développeurs et acteurs sectoriels locaux.

Dans le cadre de ce développement, Kim Nguyen rejoint le bureau australien en qualité de directrice d'investissement et prendra la responsabilité des activités d'investissement basées à Sydney. Elle dispose de plus de 20 ans d'expérience dans les infrastructures, l'énergie et les marchés privés. Elle occupait dernièrement le poste d'executive director, Investments au sein de l'Energy Security Corporation du gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud, après avoir précédemment dirigé les activités australiennes de Foresight Group.

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