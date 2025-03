Natixis Interépargne et HSBC Global AM concluent un contrat de commercialisation

(AOF) - HSBC Global AM et Natixis Interépargne annoncent la conclusion d'un contrat de commercialisation à la suite de l'acquisition d'HSBC Epargne Entreprise (HEE) par Natixis Interépargne. " Ce partenariat confirme l'importance stratégique de l'épargne salariale et de la retraite pour le Groupe HSBC et confirme sa volonté d'accompagner ses clients et partenaires de distribution à travers des solutions d'épargne long terme ", précise Isabelle Bourcier, directrice générale d'HSBC Global AM (France).

Cette opération annoncée en mai 2024 permet la conclusion d'un contrat de commercialisation de dispositifs d'épargne salariale et retraite et de services, entre les deux entités.

Au 31 décembre 2024, HSBC AM gérait au total 731 milliards de dollars d'actifs pour le compte de ses clients.