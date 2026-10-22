Natixis IM réorganise sa distribution mondiale et confie les rênes à Fabrice Chemouny

(Zonebourse.com) - Natixis IM annonce la création d'une direction mondiale baptisée "Global Client Development", destinée à regrouper l'ensemble des fonctions liées à la relation client. Cette nouvelle structure sera placée sous la responsabilité de Fabrice Chemouny, actuellement directeur de la distribution internationale, qui prendra ses fonctions de Chief Client Officer le 1er janvier 2027. Il sera directement rattaché à Philippe Setbon, directeur général de Natixis IM.

Inscrite dans le cadre du plan stratégique VISION 2030 du Groupe BPCE, cette réorganisation vise à accélérer la croissance organique du gestionnaire d'actifs en unifiant ses activités de distribution aux États-Unis et dans le reste du monde. L'objectif est de renforcer les synergies entre les régions, de faciliter l'accès des clients aux expertises des sociétés de gestion affiliées et de gagner en efficacité opérationnelle.

La nouvelle direction s'articulera autour de trois pôles : une plateforme mondiale de distribution organisée en six zones géographiques, une direction dédiée au développement des partenariats stratégiques avec les banques, assureurs et autres distributeurs, ainsi qu'une direction Produits et solutions chargée d'adapter l'offre aux besoins des investisseurs, notamment en matière de retraite, d'épargne de long terme et de gestion de patrimoine.

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