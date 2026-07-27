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Natixis IM recrute Raphaël Zenou pour accélérer son développement dans les ETF
information fournie par AOF 27/07/2026 à 09:33
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(Zonebourse.com) - Natixis Investment Managers (Natixis IM) a nommé Raphaël Zenou au poste de responsable ETF Capital Markets, une création de fonction destinée à accompagner l'accélération du développement de son offre d'ETF.

Basé à Paris, il sera rattaché à Mathieu Cheula, directeur général de Natixis Investment Managers International (NIMI), ainsi qu'à Aline Flamain, directrice du programme ETF actifs, pour les aspects opérationnels.

Raphaël Zenou rejoint Natixis IM en provenance d'Amundi, où il dirigeait la plateforme ETF Capital Markets. Il apporte une solide expertise en matière de structure de marché des ETF, de gestion de la liquidité, d'opérations sur le marché primaire, de relations avec les principaux acteurs de l'écosystème ETF et de technologies.

Au sein de Natixis IM, il travaillera en étroite collaboration avec les équipes Produits, Distribution et Opérations, ainsi qu'avec les sociétés de gestion affiliées, afin de préparer le lancement de la future gamme d'ETF du groupe dans les meilleures conditions.

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