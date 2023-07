Natixis IM promeut Constance Clerc au poste de Head of Business Enhancement

(AOF) - Natixis Investment Managers a annoncé la promotion de Constance Clerc au poste de Head of Business Enhancement. Elle sera basée à Paris et rattachée à Fabrice Chemouny, Directeur de la distribution internationale du gestionnaire d'actifs. A ce poste nouvellement créé, Constance Clerc jouera un rôle stratégique dans le pilotage des opérations clés, soutenant les efforts de la distribution internationale de Natixis IM et de ses plus de 15 sociétés de gestion affiliées. Elle supervisera les activités Product, Marketing, RFP ainsi que les équipes International Product-Legal.

Constance Clerc a rejoint Natixis IM en septembre 2016 et a occupé différentes fonctions dont dernièrement celle de Head of Strategy and Sales Management pour la distribution internationale. Auparavant, elle a passé 6 ans dans le conseil en management chez BearingPoint, conseillant les banques et les assureurs sur leur stratégie de distribution. Elle a débuté sa carrière chez Oddo & Cie dans le développement Corporate.