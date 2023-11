Natixis IM nomme une Directrice internationale de l’investissement responsable client

(AOF) - Natixis Investment Managers a annoncé la nomination de Laura Kaliszewski en tant que Directrice internationale de l’investissement responsable client. Dans ses nouvelles fonctions, elle dirigera une équipe qui accompagnera les clients dans l’atteinte de leurs objectifs en matière d'investissement responsable, tout en s’appuyant sur l’ensemble des ressources de Natixis IM et sur l’expertise de ses sociétés de gestion affiliées. Elle rapportera à Fabrice Chemouny, directeur de la distribution internationale, et à David Giunta, directeur général pour les Etats-Unis.

Laura Kaliszewski a rejoint Natixis IM en 2020 en tant que responsable des solutions d'investissement durable. Elle possède plus de 15 ans d'expérience dans l'investissement responsable, la gestion de portefeuille, l'analyse crédit et les risques, au sein d'entreprises telles que Moody's, BlueOrchard, Deutsche Bank et JP Morgan, ainsi que d'organismes de place tels que la Banque mondiale et l'International Finance Corporation (IFC).