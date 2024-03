Natixis IM : les valorisations des actions américaines ne sont pas excessives

S'agissant de la zone euro, il fait observer que les indicateurs conjoncturels s'améliorent ainsi que les valorisations. "La demande devrait rebondir cette année grâce à l'augmentation des salaires réels expliquée par la baisse de l'inflation", prévoit Mabrouk Chetouane. Ce dernier privilégie l'Espagne et l'Italie, qui tirent parti de secteurs en nette progression à savoir les banques et le tourisme.

(AOF) - Natixis Investment Managers maintient sa surexposition aux actions américaines. Pour Mabrouk Chetouane, head of global market strategy, il ne fait quasiment aucun doute que le PIB des Etats-Unis restera en expansion au cours de la première moitié de l’année 2024. Il estime par ailleurs que l’activité américaine devrait progresser en 2024 à un rythme voisin de son potentiel, autrement dit dans une fourchette comprise entre 1,8% et 2%. La croissance de l'activité devrait soutenir celle des bénéfices.

