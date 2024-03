Natixis IM favorise l'investment grade

Bien que les bilans des entreprises soient solides, le gérant opte pour la neutralité sur le high yield aux Etats-Unis. Ceci reflète des niveaux de spreads de la classe d'actifs. Alors que les indicateurs économiques avancés s'améliorent et que les valorisations sont meilleures qu'aux États-Unis, les inquiétudes concernant les perspectives économiques atones en Europe le conduisent aussi à la neutralité dans cette région.

(AOF) - Natixis Investment Managers a une vue positive de l'investment grade aux Etats-Unis. Il juge que les fondamentaux solides et de faibles besoins de refinancement protègent les entreprises de ce segment dans un contexte de hausse des taux d'intérêt. Les spreads étant relativement comprimés, le positionnement du gestionnaire d'actifs se limite à capter le portage. S'agissant de l'investment grade en Europe, Natixis IM explique que l'intégration du scénario d'atterrissage en douceur a bénéficié aux spreads de crédit, qui se sont resserrés.

