Natixis IM et VEGA Investment Solutions dévoilent un nouveau fonds evergreen ELTIF 2.0

(AOF) - Natixis Investment Managers et VEGA IS ont annoncé le lancement du fonds evergreen multi-actifs privés, Natixis Multi Private Assets Navigator. Délégué à VEGA Investment Solutions, ce fonds " repose sur une approche multi-actifs privés et multi-stratégies offrant aux investisseurs la possibilité de naviguer entre différentes classes d'actifs, secteurs géographiques et stratégies, en fonction des cycles économiques et de l'analyse de l'équipe de gestion, " expliquent les 2 sociétés.

L'allocation sera effectuée entre différents types d'actifs privés tels que le capital investissement, la dette privée, l'immobilier et les infrastructures.

Natixis Multi Private Assets Navigator investit principalement dans les stratégies de gestion proposées par le modèle multi-affiliés de Natixis IM. L'équipe de gestion peut également sélectionner des stratégies externes pour élargir les opportunités d'investissement et assurer une forte diversification.

Cette solution propose des souscriptions trimestrielles et des options de sortie à l'issue d'une période de blocage initiale, sans date d'échéance et sans appel de fonds.