Natixis IM embauche Pierre Baril pour se renforcer sur le marché wholesale en France

Natixis Investment Managers veut peser davantage encore dans le marché des grands comptes en France. La société de gestion vient de recruter Pierre Baril au poste de responsable commercial wholesale senior. Basé à Paris, Pierre Baril est rattaché à Stéphane Vonthron, directeur de la distribution wholesale retail France.

Entre autres missions, Pierre Baril devra intensifier les partenariats avec les grands distributeurs en France et offrir un accompagnement quotidien et un accès à des offres produits. Natixis IM compte plus de 15 sociétés de gestion couvrant différentes classes d’actifs et styles de gestion dans son giron.

Pierre Baril a commencé sa carrière en 2011 au sein de Swan Capital en tant qu’assistant commercial, avant de devenir Business analyst en 2012 puis deux ans plus tard, responsable grands comptes à la Financière de l’Echiquier.

Valérie Riochet