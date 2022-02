Natixis IM affichait 1.245Md€ d'encours fin 2021

(NEWSManagers.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats annuels, le groupe BPCE (Banque populaire et Caisse d'épargne) a annoncé que sa filiale Natixis, affichait 1.245 milliards d'euros d'encours en gestion d’actifs et de fortune à fin 2021 (Natixis IM). La collecte a été positive de 15 milliards d'euros au quatrième trimestre 2021, en faisant le 7ème trimestre de collecte positive sur les produits long terme. Le produit net bancaire hors H2O AM, dont le groupe cherche à se défaire, intègre 436 millions d’euros de commissions de surperformance au quatrième trimestre 2021 (par rapport à 200 millions d’euros au quatrième trimestre 2020) et 502 millions d’euros de commissions de surperformance en 2021 (par rapport à 257 millions d’euros en 2020). Le produit net bancaire sur l'année en gestion d'actifs et de fortune est de 1,4 milliard d'euros et le résultat net de 584 millions d'euros contre 329 millions en 2020.

Sur l'année, la collecte est de 27 milliards d'euros sur les produits de moyen et long terme et de 22 milliards en y ajoutant le monétaire et l'assurance.

Concernant la filiale H2O, " le dénouement capitalistique est en cours", a indique Nicolas Namias, directeur général de Natixis.