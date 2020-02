Natixis collecte un milliard en gestion d'actifs en 2019

(NEWSManagers.com) - Natixis a publié ce 6 février une collecte nette de 1 milliard d'euros sur l'année 2019 dans son activité d'Asset Management. Elle a subi des rachats nets de 2 milliards sur les fonds monétaires mais collecte 3 milliards sur les produits de long terme. La filiale de BPCE, précise que si elle excluait la perte d'un gros mandat " à faible marge" à la fin de l'année, elle aurait collecté 6 milliards sur les produits de long terme. L'établissement, qui travaille en multi-boutiques dans cette activité en Europe et aux Etats-Unis, enregistre par ailleurs un effet marché positif de 26 milliards sur cette activité, annulé en partie par un effet négatif de change de 14 milliards.

Le groupe termine l'année avec des encours de 934 milliards d'euros contre 921 milliards trois mois plus tôt. Les encours en provenance d'Europe sont restés stables au dernier trimestre malgré la performance des marchés (à 436 milliards) et ceux des Etats-Unis sont montés de 469 à 481 milliards.

Dans un entretien à L'Agefi quotidien, François Riahi, le directeur général de Natixis, indique que les difficultés de la boutique H2O (qui a connu des retraits massifs en juin en raison d' interrogations sur la liquidité et la gouvernance de certains investissements obligataires), bien que " passagères" , se sont soldées par une décollecte nette en 2019 avec des encours stables à 30 milliards d'euros. " Les clients qui ont souhaité retirer leurs fonds l' ont fait dans de très bonnes conditions. Ceux qui ont choisi de rester ont bénéficié d' une excellente performance sur leur investissement" , relate-t-il. " Par ailleurs, cet épisode n' a eu aucune conséquence sur nos comptes. Cela prouve la résilience de notre modèle multi-boutique, même en cas de difficultés de l' une d' elles. Aucun autre de nos affiliés n' a été touché et n' a fait face à une décollecte" .

Le nouvel affilié Thematics a collecté 700 millions d'euros.

L'activité Asset Management apporte à Natixis sur l'année 3,5 milliards de chiffre d'affaires et 1,3 milliard de bénéfice imposable (soit pas loin de la moitié du bénéfice imposable du groupe). Ces chiffres constituent un record pour l'activité. Le groupe devrait toutefois ne pas pouvoir respecter ses perspectives d'une collecte de 100 milliards d'euros entre 2018 et 2020 qu'il avait définit dans son plan " New Dimension" en 2017. Il a en effet fait une collecte nulle en 2018 puis un petit milliard en 2019.

Reste que dans son entretien avec L'Agefi, François Riahi, assure que le gestion d' actifs " a connu une année record, que l' on prenne ou pas en compte les commissions de surperformance. Ce métier est très profitable et, dans un contexte de tensions sur les marges de l' industrie, notre focalisation sur la gestion active nous permet de maintenir notre marge à 30 points de base, un niveau très satisfaisant en ligne avec les objectifs de notre plan stratégique'.