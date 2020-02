Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Natixis annonce la cession de 29,5 % du capital de Coface Reuters • 25/02/2020 à 08:11









PARIS, 25 février (Reuters) - Natixis CNAT.PA annonce mardi dans un communiqué : * NATIXIS ANNONCE LA CESSION DE 29,5 % DU CAPITAL DE COFACE * NATIXIS - LA PARTICIPATION A ÉTÉ CÉDÉE À L'ASSUREUR AMÉRICAIN ARCH CAPITAL GROUP POUR €10,70 PAR ACTION * NATIXIS NE SERA PLUS REPRÉSENTÉ AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE COFACE, LA PARTICIPATION RÉSIDUELLE DE 12,2% SERA DÉTENUE COMME UNE PARTICIPATION FINANCIÈRE * LE PRIX DE VENTE ANNONCÉ PAR NATIXIS REPRÉSENTE UNE DÉCOTE D'ENVIRON 6% PAR RAPPORT AU COURS DE CLÔTURE DE COFACE LUNDI (CALCUL REUTERS) Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur CNAT.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées COFACE Euronext Paris +0.97% NATIXIS Euronext Paris -0.45%