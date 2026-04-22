National Healthcare Properties en passe de faire des débuts discrets après une introduction en bourse de 462 millions de dollars

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22 avril - ** La société d'investissement immobilier National Healthcare Properties NHP.O est en passe d'ouvrir sans changement au Nasdaq

** L'action devrait ouvrir à un prix d'offre de 12 $, selon les données de LSEG

** NHP a vendu 38,5 millions d'actions en dessous de la fourchette de 13 à 16 dollars l'unité pour lever 462 millions de dollars dans le cadre de son offre ** L'introduction en bourse fait suite à l'introduction en bourse réussie à New York de Janus Living JAN.N le mois dernier, pour un montant de 966 millions de dollars

** "NHP suit clairement les traces de Janus Living, qui s'est négocié à la hausse, en se présentant comme une société dont les dividendes augmentent dans un secteur favorable" - Matt Kennedy, stratège senior chez Renaissance Capital, un fournisseur de recherche et d'ETF axés sur les introductions en bourse

** National Healthcare Properties, basée à New York, est une FPI autogérée qui se concentre sur les logements pour personnes âgées et les actifs immobiliers dans le domaine de la santé

** Wells Fargo Securities, Morgan Stanley et BMO Capital Markets ont agi en tant que chefs de file pour l'offre