Nasdaq Verafin et BioCatch concluent un partenariat pour lutter contre la fraude sur les paiements

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nasdaq Verafin et l'entreprise de détection des fraudes BioCatch ont annoncé mercredi qu'elles avaient formé un partenariat stratégique afin de combiner leurs technologies pour lutter contre la fraude croissante dans le domaine des paiements.

Les banques et les sociétés de paiement sont soumises à une pression croissante pour protéger leurs clients contre les escroqueries et les systèmes d'ingénierie sociale qui exploitent les vulnérabilités des systèmes de paiement les plus rapides et vident les comptes en temps réel.

Sous la direction d'Adena Friedman, le Nasdaq s'est développé au-delà de son rôle d'opérateur boursier et a procédé à des acquisitions afin d'élargir sa gamme d'outils de technologie financière. Il a conclu un accord de 2,75 milliards de dollars en 2020 pour acheter le fabricant de logiciels de lutte contre la criminalité financière Verafin.

La plateforme de prévention de la lutte contre la criminalité financière de BioCatch permet d'analyser en temps réel jusqu'à 3 000 points de données comportementales et liées aux appareils.

Dans la première phase du partenariat, les alertes et les informations de BioCatch seront intégrées à la plateforme Verafin du Nasdaq.

Les deux entreprises ont déclaré que cette intégration visait à renforcer la prévention de la fraude en combinant les données comportementales et transactionnelles, permettant ainsi aux sociétés financières d'arrêter les paiements suspects avant que l'argent ne quitte le compte d'un client.

La technologie de gestion de la lutte contre la criminalité financière de Nasdaq Verafin est utilisée par plus de 2 600 institutions financières, représentant plus de 10 trillions de dollars d'actifs collectifs.