Nasdaq : nouveau record à absolu à 21.886Pts, avec Broadcom information fournie par Cercle Finance • 13/12/2024 à 18:09









(CercleFinance.com) - Il y a plus de valeurs en repli qu'en hausse ce vendredi, mais comme d'habitude depuis le 7 novembre, il y a toujours un poids lourd, une locomotive XXL pour tirer le Nasdaq vers des sommets (le Nasdaq composite bat également un record à plus de 20.060Pts).



Aujourd'hui, c'est Broadcom qui explose de +22% (après ses trimestriels publiés jeudi soir, l'entreprise intègre le club de '1.000Mds$ de capi') qui tracte le train de la hausse et propulse le Nasdaq-100 vers 21.886, soit 100Pts de mieux que le 11 décembre.



L'indice confirme ainsi l'effacement de la dernière résistance oblique moyen terme qui gravite vers 21.700Pts... et les optimistes s'intéressent déjà aux 'calls 22.000' alors que le cours a déjà plus que doublé par rapport au plancher des 10.700 du 14 octobre, 3 novembre et 28 décembre 2022.





