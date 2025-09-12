 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nasdaq licencie un employé pour avoir posté sur les réseaux sociaux un message sur la fusillade de Kirk
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 19:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Nasdaq NDAQ.O a déclaré vendredi qu'il avait licencié un employé pour des messages sur les réseaux sociaux liés à la fusillade de l'influenceur conservateur Charlie Kirk, citant une violation évidente de sa politique.

