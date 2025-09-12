Nasdaq licencie un employé pour avoir posté sur les réseaux sociaux un message sur la fusillade de Kirk

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Nasdaq NDAQ.O a déclaré vendredi qu'il avait licencié un employé pour des messages sur les réseaux sociaux liés à la fusillade de l'influenceur conservateur Charlie Kirk, citant une violation évidente de sa politique.