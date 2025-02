Nasdaq Composite : -1,2% à 19.550, efface ses gains hebdo information fournie par Cercle Finance • 07/02/2025 à 19:03









(CercleFinance.com) - Plombé par la chute de -7% de Marvell Techno, de -3,8% d'Amazon et d'Alphabet, le Nasdaq efface les 1,20% de gains hebdomadaires affiché à l'ouverture (à 19.800) et retombe vers 19.550.

Pas d'inquiétude ni de menace sur la tendance haussière tant que l'indice préserve les 19.200Pts, c'est à dire la base de son corridor de consolidation sommital 20.200/19.100.

En cas d'enfoncement, l'indice chuterait en direction de l'ex-zénith des 18.680/18.650 du 10 juillet 2024, puis 17.900Pts (report d'amplitude à la baisse, et test de l'ex-résistance du 2/10/2024).

La base du canal ascendant long terme si situe actuellement vers 16.000Pts.





