Nasdaq Comp : retrace la zone de résistance des 23.500
information fournie par Zonebourse 10/11/2025 à 19:05
Trouvera t'il la ressource d'aller combler le 'gap' des 23.765 du 3 novembre ?
Le zénith historique serait si proche qu'il ne manquerait pas un re-test du zénith historique des 24.000/24.020 du 29 octobre dernier.
A lire aussi
-
L'explosion d'une voiture lundi au cœur de New Delhi a fait au moins huit morts et 19 blessés, ont annoncé les autorités de la capitale indienne sans donner de précisions sur les causes de la déflagration. Si aucune cause officielle n'a été évoquée, la police a ... Lire la suite
-
Un Saoudien islamophobe a reconnu lundi avoir conduit la voiture bélier sur un marché de Noël de Magdebourg (est de l'Allemagne) en décembre 2024, tuant six personnes, avançant des considérations politiques et religieuses confuses, au premier jour de son procès. ... Lire la suite
-
COP30: le président du Giec déclare désormais "presque inévitable" de dépasser 1,5°C de réchauffement
Le président du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) a jugé "presque inévitable" de dépasser à court terme le seuil de 1,5°C de réchauffement, un objectif fixé par l'accord de Paris en 2015, tout en estimant qu'il est "peut-être ... Lire la suite
-
Donald Trump a publié lundi une proclamation faisant de la semaine qui s'ouvre aux Etats-Unis celle de "l'anti-communisme", attaquant au passage ses adversaires progressistes. Ces proclamations, par lesquelles les présidents américains mettent en valeur des thématiques ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer