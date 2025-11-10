 Aller au contenu principal
Nasdaq Comp : retrace la zone de résistance des 23.500
information fournie par Zonebourse 10/11/2025 à 19:05

Alors que le Nasdaq menaçait vendredi le support oblique des 22.950Pts, le voici qui remonte au contact de la petite résistance des 23.500 des 4 et 5 novembre.
Trouvera t'il la ressource d'aller combler le 'gap' des 23.765 du 3 novembre ?
Le zénith historique serait si proche qu'il ne manquerait pas un re-test du zénith historique des 24.000/24.020 du 29 octobre dernier.

